Нидерланды. Новость

Атакующий полузащитник Тён Бижлевельд сменил АЗ на Аякс.

Аякс объявил о подписании двухлетнего контракта с атакующим полузащитником Тёном Бижлевельдом.

Также у амстердамского клуба будет опция продления сделки еще на один сезон.

"Я очень рад перейти в Аякс, для меня это большая честь. Я провел отличное время в АЗ, но в сердце я всегда был фанатом Аякса", — заявил Тён.

Изначально 19-летний Бижлевельд, у которого закончился контракт с АЗ, присоединится к молодежной команде Аякса.