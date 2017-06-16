Нидерланды. Новость

Аякс достиг соглашения с Остенде о продаже форварда Рихайро Живковича.

Форвард Аякс Рихайро Живкович перейдет в бельгийский Остенде.

Живкович является воспитанником Гронингена, а за Аякс выступает с 2014 года. За первую команду амстердамцев он провел 11 матчей и забил два гола. Также на его счету 40 матчей и 27 голов за Аякс U-21.

Прошедший сезон 20-летний Живкович провел на правах аренды за Утрехт, где забил 12 голов и отдал две результативные передачи в 36 матчах во всех турнирах.