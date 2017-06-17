Нидерланды. Новость

Нападающий Фенербахче Робин ван Перси собирается перебраться в стан чемпиона Нидерландов.

После яркой карьеры в Европе, богатой на взлеты и падения, 33-летний футболист может вернуться доигрывать в свой родной клуб.

Как сообщает голландский источник fr12.nl, игрок близок к переходу в Фейеноорд, который в данный момент возглавляет его бывший партнер по сборной Голландии Джованни ван Бронкхорст.

Сам специалист заявил, что клуб хотел бы вернуть ван Перси, однако пока в этом вопросе еще ничего не решено.

Действующий контракт ван Перси рассчитан до 2018-го года, и сколько нидерландскому клубу придется заплатить за трансфер игрока неизвестно.

Робин выступал за Фейеноорд с 2001-го по 2004-й год.

В завершившемся сезоне на счету голландца 9 голов и 3 результативных передачи в 24-х матчах чемпионата Турции.