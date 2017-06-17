Нидерланды. Новость

Нападающий ПСВ Юрген Локадия признался, что хотел бы в будущем выступать за Манчестер Юнайтед.

Юрген Локадия не стал скрывать свои карьерные цели, а именно: переход в Манчестер Юнайтед.

"Манчестер Юнайтед — это моя мечта, но не сразу. Мне нужно сделать промежуточный шаг", — рассказал Локадия в эфире NOS.

"Мне нравится путь, который проделал Жоржиньо Вейналдум. Из Ньюкасла он перешел в Ливерпуль", — вдохновлен игрок примером бывшего одноклубника.

Стоит отметить, что Локадия уже имеет большой опыт выступлений за ПСВ, несмотря на свой возраст. В свои 23 года за плечами игрока уже пять сезонов, однако пока карьера талантливого игрока омрачена травмами.

В прошлом сезоне Локадия сыграл всего в 14 матчах чемпионата, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.