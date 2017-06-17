Нидерланды. Новость

Новым главным тренером Аякса стал Марсель Кайзер, ранее возглавлявший молодежную команду клуба.

После завершения прошлого сезона, в котором клуб из Амстердама сумел выйти в финал Лиги Европы, а также занять вторую строчку в чемпионате Ниддерландов, команду покинул Петер Бос.

Теперь руководство Аякса определилось с его преемником. Им стал Марсель Кайзер — сообщает официальный сайт клуба.

Прошлый сезон Кайзер провел в структуре клуба, возглавляя молодежную команду Аякса, которая сумела стать второй во втором дивизионе.

Ранее Кайзер, являющийся воспитанником Аякса, был главным тренером Телстара, Эммена и Камбуура, а также любительских ВВСБ и Аргона.