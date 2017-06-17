Нидерланды. Новость
Новым главным тренером Аякса стал Марсель Кайзер, ранее возглавлявший молодежную команду клуба.
Марсель Кайзер, ФК Аякс
17 июня 2017, 17:51
После завершения прошлого сезона, в котором клуб из Амстердама сумел выйти в финал Лиги Европы, а также занять вторую строчку в чемпионате Ниддерландов, команду покинул Петер Бос.
Теперь руководство Аякса определилось с его преемником. Им стал Марсель Кайзер — сообщает официальный сайт клуба.
Прошлый сезон Кайзер провел в структуре клуба, возглавляя молодежную команду Аякса, которая сумела стать второй во втором дивизионе.
Ранее Кайзер, являющийся воспитанником Аякса, был главным тренером Телстара, Эммена и Камбуура, а также любительских ВВСБ и Аргона.