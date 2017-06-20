Нидерланды. Новость

Вингер Пачуки Ирвинг Лозано продолжит карьеру в ПСВ.

ПСВ посредством своего официального твиттера сообщил о достижении устной договоренности о трансфере Ирвинга Лозано.

Мексиканец должен заключить шестилетний контракт с клубом.

"Я счастлив, что мы совершили эту сделку. Понадобилось 6 месяцев и много изворотливости для этого", — рассказал спортивный директор эйндховенцев Марсель Брандс.

Benieuwd naar Hirving 'Chucky' Lozano? Check zijn skills! 🔥 pic.twitter.com/k1dccGtTBi — PSV (@PSV) 19 июня 2017 г.

Ранее предполагалось, что Ман Сити купит Лозано и отправит его в аренду в ПСВ.