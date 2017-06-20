ПСВ посредством своего официального твиттера сообщил о достижении устной договоренности о трансфере Ирвинга Лозано.

Мексиканец должен заключить шестилетний контракт с клубом.

"Я счастлив, что мы совершили эту сделку. Понадобилось 6 месяцев и много изворотливости для этого", — рассказал спортивный директор эйндховенцев Марсель Брандс.

Ранее предполагалось, что Ман Сити купит Лозано и отправит его в аренду в ПСВ.