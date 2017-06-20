Нидерланды. Новость
Вингер Пачуки Ирвинг Лозано продолжит карьеру в ПСВ.
Ирвинг Лозано, getty images
20 июня 2017, 12:54
ПСВ посредством своего официального твиттера сообщил о достижении устной договоренности о трансфере Ирвинга Лозано.
Мексиканец должен заключить шестилетний контракт с клубом.
"Я счастлив, что мы совершили эту сделку. Понадобилось 6 месяцев и много изворотливости для этого", — рассказал спортивный директор эйндховенцев Марсель Брандс.
Ранее предполагалось, что Ман Сити купит Лозано и отправит его в аренду в ПСВ.