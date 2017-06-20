Нидерланды. Новость

Полузащитник Челси Марко ван Гинкель может перебраться в ПСВ на постоянной основе.

ПСВ хочет выкупить у Челси полузащитника Марко ван Гинкеля, сообщает Voetbal International.

Изначально ван Гинкель присоединился к ПСВ на правах аренды зимой 2016 года и провел в составе эйндховенцев вторую половину сезона 2015/16. Летом 2016 года полузащитник перенес операцию на колене, а в январе ПСВ снова его арендовал.

Сейчас же ПСВ намерен оформить полноценный трансфер ван Гинкеля, который открыт к переезду в Эйндховен.

За два периода в ПСВ ван Гинкел провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал пять результативных передач.