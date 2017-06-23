Нидерланды. Новость
Фейеноорд объявил о приобретении вингера Базеля Жана-Поля Боэтиуса.
Жан-Поль Боэтиус, twitter.com/Feyenoord
23 июня 2017, 20:11
Жан-Поль Боэтиус вернулся в Фейеноорд, подписав с чемпионами Нидерландов трехлетний контракт.
Сумма трансфера не разглашается.
Боэтиус является воспитанником Фейеноорда, за первую команду которого он дебютировал в октябре 2012-го года. В общей сложности он сыграл 96 официальных матчей за три сезона в первой команде, в которых забил 20 голов.
В марте 2014 года он дебютировал за сборную Нидерландов в товарищеском матче против Франции.
Летом 2015 года Боэтиус перешел в швейцарский Базель, где в сезоне 2015/16 отыграл 19 матчей и забил четыре гола.
Прошедший сезон 23-летний вингер провел в Генке на правах аренды, где забил восемь голов в 29 матчах во всех турнирах.