Нидерланды. Новость

Защитник Фанкати Дабо перебрался из Челси в Нидерланды.

Официальные сайты Челси и Витесса подтверждают, что футболист Синих отправился в годичную аренду в нидерландский клуб.

21-летний англичанин является воспитанником Челси, но за первую команду так и не дебютировал. Прошлый сезон он провел в третьем английском дивизионе, на правах аренды выступая за Суиндон Таун.

Игрок уже прибыл в Нидерланды и даже посетил тренировку Витесса. Новичок будет выступать в новой команде под номером 2.