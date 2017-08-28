Нидерланды. Новость

Аякс завершил приобретение полузащитника Сима де Йонга из Ньюкасла.

Полузащитник Сим де Йонг перешел из Ньюкасла в Аякс, информирует официальный сайт нидерландского клуба.

Де Йонг подписал с "аяксидами" трехлетний контракт. По информации BBC, сумма трансфера составила 4,3 миллиона евро.

28-летний хавбек перешел в Ньюкасл из Аякса летом 2014 года, подписав с "сороками" шестилетний контракт. Тем не менее, из-за проблем со здоровьем де Йонг провел за английский клуб лишь 26 матчей, в которых забил два гола.

В прошлом сезоне Де Йонг выступал на правах аренды за ПСВ, где отличился шестью голами в 23 матчах.