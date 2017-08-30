Нидерланды. Новость

Защитник Брюгге Рикардо ван Рейн проведет сезон-2017/2018 в аренде в АЗе.

АЗ подписал с Брюгге арендное соглашение, согласно которому правый защитник сборной Нидерландов проведет нынешний сезон в составе команды из Алкмаара.

"Рикардо – футболист, который потенциально может занять место в стартовом составе нашей команды, — сказал в интервью официальному сайту АЗ директор клуба Макс Хюйбертс. – Но для этого он должен доказать, что сильнее Йонаса Свенссона. Команда же только выиграет от того, что на место правого защитника у нас есть два равных претендента".

Воспитанник Аякса ван Рейн перешел в Брюгге прошлым летом, и провел за бельгийскую команду 29 матчей, в которых забил 3 мяча. В послужном списке 26-летнего защитника 8 матчей в составе национальной сборной Нидерландов.