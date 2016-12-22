Северная Америка

В Северной Америке подбили итоги уходящего года.

Местная федерация футбола признала нападающего Торонто лучшим американским футболистом в 2016-м году. Это уже вторая подобная награда для 27-летнего форварда (первый раз в 2013-м).

Голосование проводилось среди 136 СМИ, в 52-х из которых Алтидора поставили на первое место. В общем нападающий набрал 223 балла.

Самый молодой бомбардир в истории сборной США Кристиан Пулишич, выступающий за дортмундскую Боруссию, завоевал второе место (18 раз его ставили на первое место) — 111 очков.

Капитан национальной команды Майкл Брэдли (Торонто), который выиграл титул в 2015-м, замкнул тройку призеров (15 раз его признавали лучшим) — 84 балла.

В 2016-м Алтидор забил шесть голов в десяти матчах за сборную.