Северная Америка

Нападающий Тигрес Андре-Пьер Жиньяк после жесткого столкновения на поле попал в больницу.

В матче чемпионата Мексики против Америки (1:1) игроку сборной Франции пришлось покинуть поле преждевременно. Защитник Бруно Вальдес, с которым Андре столкнулся, также был заменен.

Жиньяка унесли на носилках с фиксатором на шее. Его увезли на машине скорой помощи прямо со стадиона Ацтека в Мехико.

Медики диагностировали у него кратковременную потерю памяти.

В течение 24 часов станет известно, насколько серьезно травмировался нападающий.

Жиньяк в текущем чемпионате забил 11 голов в 20-ти матчах.