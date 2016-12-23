Нападающий Тигрес Андре-Пьер Жиньяк после жесткого столкновения на поле попал в больницу.
Reuters
23 декабря 2016, 12:52
В матче чемпионата Мексики против Америки (1:1) игроку сборной Франции пришлось покинуть поле преждевременно. Защитник Бруно Вальдес, с которым Андре столкнулся, также был заменен.
Жиньяка унесли на носилках с фиксатором на шее. Его увезли на машине скорой помощи прямо со стадиона Ацтека в Мехико.
Медики диагностировали у него кратковременную потерю памяти.
В течение 24 часов станет известно, насколько серьезно травмировался нападающий.
Жиньяк в текущем чемпионате забил 11 голов в 20-ти матчах.