Полузащитник мексиканской Тихуаны Жуниньо продолжит карьеру в США.
Жуниньо, USA TODAY
25 декабря 2016, 17:37
Стоит отметить, что с 2010 по 2016 годы 27-летний центрхав защищал цвета американского Лос-Анджелес Гэлакси, в составе которого завоевал 3 Кубка MLS.
Как сообщает официальный сайт Чикаго Файр, клуб арендовал Жуниньо на 1 год.
Кроме того, в арендном соглашении бразильца прописана опция выкупа контракта игрока.
Напомним, что ранее худшая команда последнего регулярного чемпионата MLS заключила контракт с форвардом польской Легии и сборной Венгрии Неманьей Николичем.