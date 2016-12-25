Северная Америка

Полузащитник мексиканской Тихуаны Жуниньо продолжит карьеру в США.

Стоит отметить, что с 2010 по 2016 годы 27-летний центрхав защищал цвета американского Лос-Анджелес Гэлакси, в составе которого завоевал 3 Кубка MLS.

Как сообщает официальный сайт Чикаго Файр, клуб арендовал Жуниньо на 1 год.

Кроме того, в арендном соглашении бразильца прописана опция выкупа контракта игрока.

Напомним, что ранее худшая команда последнего регулярного чемпионата MLS заключила контракт с форвардом польской Легии и сборной Венгрии Неманьей Николичем.