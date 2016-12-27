Полузащитник Портленд Тимберс Дарлингтон Нагбе этой зимой не переедет в Шотландию.
USA Today
27 декабря 2016, 21:32
На прошлой неделе была информация, что Селтик купит американца либерийского происхождения за 3 млн. евро.
До этого бело-зеленые предлагали 1,5 млн. евро.
Goal.com сообщает, что этому трансферу не суждено сбыться. Кельты решили прекратить переговоры и переключились на другие цели.
Пока что неизвестно, будет ли Нагбе переходить в другой клуб.
26-летний Дарлингтон в прошлом чемпионате сыграл 27 матчей и забил 1 гол.