Северная Америка

Полузащитник Портленд Тимберс Дарлингтон Нагбе этой зимой не переедет в Шотландию.

На прошлой неделе была информация, что Селтик купит американца либерийского происхождения за 3 млн. евро.

До этого бело-зеленые предлагали 1,5 млн. евро.

Goal.com сообщает, что этому трансферу не суждено сбыться. Кельты решили прекратить переговоры и переключились на другие цели.

Пока что неизвестно, будет ли Нагбе переходить в другой клуб.

26-летний Дарлингтон в прошлом чемпионате сыграл 27 матчей и забил 1 гол.