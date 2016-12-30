Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Лендон Донован пока не спешит вешать бутсы на гвоздь.
Лендон Донован, lagalaxy.com
30 декабря 2016, 07:24
Напомним, что в сентябре после 21-месячной паузы 34-летний форвард возобновил игровую карьеру, чтобы помочь ЛА Гэлакси, цвета которого он защищал с 2005 по 2014 год.
Стоит отметить, что его трудовое соглашение с клубом из Лос-Анджелеса было рассчитано до конца завершившегося сезона в элитном дивизионе Северной Америки.
Несмотря на то, что ЛА Гэлакси еще не объявил о расставании с Донованом, руководство клуба не рассчитывает на то, что он продолжит свои выступления.
В то же время сообщается, что в услугах лучшего бомбардира в истории MLS заинтересован Реал Солт-Лейк, который уже предложил экс-капитану сборной США контракт на 1 год.
Однако сам Донован еще окончательно не определился со своим будущим.
В последнем розыгрыше MLS американец отыграл за ЛА Гэлакси 9 матчей, отметившись одним забитым мячом.