Северная Америка

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Лендон Донован пока не спешит вешать бутсы на гвоздь.

Напомним, что в сентябре после 21-месячной паузы 34-летний форвард возобновил игровую карьеру, чтобы помочь ЛА Гэлакси, цвета которого он защищал с 2005 по 2014 год.

Стоит отметить, что его трудовое соглашение с клубом из Лос-Анджелеса было рассчитано до конца завершившегося сезона в элитном дивизионе Северной Америки.

Несмотря на то, что ЛА Гэлакси еще не объявил о расставании с Донованом, руководство клуба не рассчитывает на то, что он продолжит свои выступления.

В то же время сообщается, что в услугах лучшего бомбардира в истории MLS заинтересован Реал Солт-Лейк, который уже предложил экс-капитану сборной США контракт на 1 год.

Однако сам Донован еще окончательно не определился со своим будущим.

В последнем розыгрыше MLS американец отыграл за ЛА Гэлакси 9 матчей, отметившись одним забитым мячом.