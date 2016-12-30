Северная Америка

Нападающий американской Филадельфии Юнион Чарли Дэвис заключил с клубом новое трудовое соглашение.

Стоит отметить, что 30-летний форвард присоединился к клубу из Филадельфии в августе, перебравшись из стана другого представителя элитного дивизиона Северной Америки — американского Нью-Инглэнд Революшн.

Напомним, что весной у экс-нападающего сборной США обнаружили рак, после чего он несколько месяцев проходил лечение.

Как сообщает официальный сайт Филадельфии Юнион, Дэвис поставил свою подпись под новым контрактом, который рассчитан на 1 год.

В 2016 году американец отыграл за Филадельфию Юнион во всех турнирах 9 матчей, отметившись одной результативной передачей.