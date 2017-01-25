Северная Америка

Полузащитник Сиэтл Саундерс и сборной США Клинт Дэмпси занимался в общей группе.

Дэмпси не играл в футбол с августа из-за проблем с сердцем.

Клинт занимался по щадящей программе в прошлом месяце – в то время, как Сиэтл выиграл Кубок MLS в финале против Торонто.

Во вторник Дэмпси уже смог приступить к тренировкам без всяких ограничений.

Сиэтл на следующей неделе отправится на предсезонный сбор, после чего с 18 по 25 февраля будет участвовать в Каролина Челлендж Кап. Ожидается, что Клинт сможет сыграть на этом турнире.

Главный тренер сборной США Брюс Арена ранее в этом месяце заявлял, что рассчитывает на Дэмпси в матчах квалификации на ЧМ-2018 против Гондураса и Панамы, которые состоятся в марте.