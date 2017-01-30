Северная Америка

Полузащитник Кайзерслаутерна Александр Ринг в шаге от переезда в Америку.

GGFN со ссылкой на Kicker информирует о том, что 25-летний финский центрхав Козлов переедет в Нью-Йорк Сити.

В конце сезона у футболиста истекает контракт с немецким клубом и похоже, что Кайзерслаутерн решил выручить за игрока хоть какие-то деньги.

Ринг перебрался в Германию из Хельсинки еще в 2013-м году за 450 тысяч евро.

Всего за Кайзерслаутерн футболист сыграл 83 матча. В нынешнем сезоне на счету игрока 11 встреч.