Северная Америка

Сразу 12 клубов намерены играть в MLS с 2020 года, однако только 4 из них получат желаемое место.

MLS сообщила, что 12 компаний, владеющих клубами, подали заявку на вступление в лигу при следующем этапе расширения.

Города, которые подали заявки – Шарлотт, Цинциннати, Детройт, Индианаполис, Нэшвилл, Феникс, Роли/Дюрхэм, Сакраменто, Сент-Луис, Сан-Антонио, Сан-Диего и Тампа/Сант-Питерсберг.

Ранее Лига сообщила, что планирует расширение до 28 команд в ближайшие годы. В нынешнем сезоне их станет 22 благодаря пополнению в лице Атланты Юнайтед и Миннесоты Юнайтед, в 2018 Лигу пополнит ФК Лос-Анджелес. Также должна войти в нее команда из Майами, однако у нее проблемы со стадионом, поэтому есть небольшое сомнение.

25-я и 26-я команда должны начать с 2020 года, дата добавления еще 2 коллективов неизвестна.