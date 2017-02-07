В США и Канаде продолжат тестировать технологии, помогающие судьям.
Isaiah J. Downing
07 февраля 2017, 09:36
Лига будет тестировать видеоповторы в 28 предсезонных матчах с участием 15 команд.
Также будет тестироваться в закрытом режиме система и в матчах чемпионата на всех 22-х стадионах команд Лиги.
Менеджмент MLS надеется, что тестировать открыто во время матчей первенства удастся систему после поединка всех звезд, который состоится 2 августа.
Это должно помочь устранить ошибки в ключевых моментах: голы, штрафные удары, прямые красные карточки.
Напомним, что система тестировалась на недавнем клубном чемпионате мира.