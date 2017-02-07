Северная Америка

В США и Канаде продолжат тестировать технологии, помогающие судьям.

Лига будет тестировать видеоповторы в 28 предсезонных матчах с участием 15 команд.

Также будет тестироваться в закрытом режиме система и в матчах чемпионата на всех 22-х стадионах команд Лиги.

Менеджмент MLS надеется, что тестировать открыто во время матчей первенства удастся систему после поединка всех звезд, который состоится 2 августа.

Это должно помочь устранить ошибки в ключевых моментах: голы, штрафные удары, прямые красные карточки.

Напомним, что система тестировалась на недавнем клубном чемпионате мира.