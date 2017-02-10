Северная Америка

Голкипер Джонатан Клинсманн, приходящийся сыном легендарному немецкому футболисту Юргену Клинсманну, сыграет за молодежную сборную США на чемпионате Северной Америки.

Несмотря на то, что Юрген Клинсманн был уволен из сборной США в ноябре, его фамилия продолжает фигурировать вокруг этой команды. Правда, на этот раз речь идет о сыне Юргена и молодежной сборной.

Джонатан Клинсманн, выступающий за университет Калифорнии, был включен в состав на чемпионат Северной Америки между командами U-20, который состоится в этом месяце в Коста-Рике.

Подопечные Таба Рамоса сыграют в группе В против Панамы (18 февраля), Гаити (21) и Сент-Киттса (24).