Голкипер Джонатан Клинсманн, приходящийся сыном легендарному немецкому футболисту Юргену Клинсманну, сыграет за молодежную сборную США на чемпионате Северной Америки.
сборная u-20, ussoccer.com
10 февраля 2017, 07:49
Несмотря на то, что Юрген Клинсманн был уволен из сборной США в ноябре, его фамилия продолжает фигурировать вокруг этой команды. Правда, на этот раз речь идет о сыне Юргена и молодежной сборной.
Джонатан Клинсманн, выступающий за университет Калифорнии, был включен в состав на чемпионат Северной Америки между командами U-20, который состоится в этом месяце в Коста-Рике.
Подопечные Таба Рамоса сыграют в группе В против Панамы (18 февраля), Гаити (21) и Сент-Киттса (24).