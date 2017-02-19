Северная Америка

Рефери изначально показал нападающему Нью-Йорк Сити Давиду Вилье лишь желтую карточку, однако изменил свое решение после просмотра видео.

Нью-Йорк Сити сейчас проходит предсезонную подготовку. В ее рамках команда участвует в кубке под названием "Алмаз Пустыни".

В игре Горожан против хьюстонского Динамо Вилья сфолил на защитнике соперников Адольфе Делагарса. Рефери показал Давиду горчичник, однако после просмотра видеоповтора решил удалить испанца.

Стоит отметить, что Вилья в этой игре успел забить гол, но его команда все равно проиграла 1:3.