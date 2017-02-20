Северная Америка

Известный аргентинский специалист Рикардо Ла Вольпе, ныне возглавляющий мексиканскую Америку, отметился необычной как для тренера красной карточкой.

Америка на выезде играла с принципиальным соперником – Чивас из Гвадалахары. На 76-й минуте гости в меньшинстве уступали Чивас 0:1. После этого команда осталась еще и без тренера.

Игра была остановлена, однако защитник Чивас Хесус Санчес бежал с мячом у боковой линии. Ла Вольпе забрал мяч у футболиста, однако при этом поставил подножку защитнику.

Рефери сразу же предъявил Ла Вольпе красную карточку, несмотря на все протесты Рикардо.

Ла Вольпе сейчас находится на грани увольнения – сейчас команда занимает лишь 14-е место в чемпионате Мексики.

Удаление Ла Вольпе (повтор – с 1:20)