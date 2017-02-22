Северная Америка

Экс-игрок Металлиста Эдмар пополнил ряды американского клуба Бока Ратон.

Как информирует официальный сайт клуба ​Бока Ратон, сегодня Эдмар подписал контракт, сроки которого пока не разглашаются.

В новой команде экс-игрок сборной Украины будет не только футболистом, а и своего рода послом. В задачи бразильца будет входить поиск талантливых футболистов по Восточной Европе.

Бока Ратон основан в 2015 году и выступает на аматорском уровне.

Украинским болельщикам Эдмар известен по своим выступлениям за Таврию, Металлист, Днепр и сборную Украины. За национальную команду нашей страны натурализованный бразилец провел 15 матчей и забил 1 гол.