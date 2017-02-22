Экс-игрок Металлиста Эдмар пополнил ряды американского клуба Бока Ратон.
bocaratonfc.com
22 февраля 2017, 12:27
Как информирует официальный сайт клуба Бока Ратон, сегодня Эдмар подписал контракт, сроки которого пока не разглашаются.
В новой команде экс-игрок сборной Украины будет не только футболистом, а и своего рода послом. В задачи бразильца будет входить поиск талантливых футболистов по Восточной Европе.
Бока Ратон основан в 2015 году и выступает на аматорском уровне.
Украинским болельщикам Эдмар известен по своим выступлениям за Таврию, Металлист, Днепр и сборную Украины. За национальную команду нашей страны натурализованный бразилец провел 15 матчей и забил 1 гол.