Северная Америка

Опытный нападающий продолжит выступать в Североамериканской футбольной лиге.

Бывший нападающий Ювентуса и ряда других итальянских клубов Амаури Карвальо согласовал условия контракта с Нью-Йорк Космос, о чем сообщил официальный сайт американской команды.

В новый клуб 36-летний форвард перейдет на правах свободного агента, а в прошлом сезоне он играл в составе другого представителя NASL (второй по значимости лиги США и Канады) Форт Лодердейл Страйкерс, где забил 5 голов в 13 матчах.

"Нью-Йорк Космос — один из самых легендарных футбольных клубов в мире, а также действующий чемпион NASL. Я хочу помочь команде выиграть еще одно чемпионство", — заявил Амаури.