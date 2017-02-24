Северная Америка
24 февраля 2017, 10:48
Хонда может перебраться в МЛС в ближайшие дни
Полузащитник Милана Кейсуке Хонда может присоединиться к Сиэтл Саундерс.
Кейсуке Хонда, Daily Express
24 февраля 2017, 10:48
30-летний Хонда не входит в планы главного тренера россонери Винченцо Монтеллы, в этом сезоне футболист лишь один раз вышел в стартовом составе.
Как сообщает Tuttomercatoweb, Милан готов разорвать контракт с футболистом, срок действия которого истекает этим летом. Это может способствовать переезду Хонды в Сиэтл.
Японца связывали с Сандерлендом и Халл Сити во время последнего трансферного окна, но переход так и не состоялся.
В этом сезоне за Милан Хонда провел лишь пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.