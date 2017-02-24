Северная Америка

Хонда может перебраться в МЛС в ближайшие дни

Полузащитник Милана Кейсуке Хонда может присоединиться к Сиэтл Саундерс.

Кейсуке Хонда, Daily Express

30-летний Хонда не входит в планы главного тренера россонери Винченцо Монтеллы, в этом сезоне футболист лишь один раз вышел в стартовом составе.



Как сообщает Tuttomercatoweb, Милан готов разорвать контракт с футболистом, срок действия которого истекает этим летом. Это может способствовать переезду Хонды в Сиэтл.



Японца связывали с Сандерлендом и Халл Сити во время последнего трансферного окна, но переход так и не состоялся.



В этом сезоне за Милан Хонда провел лишь пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.