30-летний Хонда не входит в планы главного тренера россонери Винченцо Монтеллы, в этом сезоне футболист лишь один раз вышел в стартовом составе.

Как сообщает Tuttomercatoweb, Милан готов разорвать контракт с футболистом, срок действия которого истекает этим летом. Это может способствовать переезду Хонды в Сиэтл.

Японца связывали с Сандерлендом и Халл Сити  во время последнего трансферного окна, но переход так и не состоялся.

В этом сезоне за Милан Хонда провел лишь пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.