Северная Америка

Шон Райт-Филлипс, за которого в 2005 году Челси заплатил 21 млн. фунтов, продолжит карьеру в клубе USL Феникс Райсинг.

Официальный сайт Феникс Райсинг, представителя второй по значимости лиги США и Канады USL, объявил о подписании контракта с вингером Шоном Райтом-Филлипсом сроком на один сезон.

До этого бывший игрок Челси и Манчестер Сити играл за клуб MLS Нью-Йорк Ред Буллз, где за два сезона провел 19 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Кроме Манчестер Сити, Челси и Нью-Йорк Ред Буллз Райт-Филлипс играл за Куинз Парк Рейнджерс, а в составе сборной Англии 35-летний футболист провел 36 матчей и забил 6 голов.