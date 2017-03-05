В объединенной лиге США и Канады начался новый сезон.
Клинт Дэмпси, getty images
05 марта 2017, 08:18
Коламбус Крю – Чикаго Файр 1:1
Голы: Финлей, 17 – Аккам, 73
Лос-Анджелес Гэлакси – Даллас 1:2
Голы: дос Сантос, 53 (с пенальти) – Уррути, 47, Акоста, 59
Реал Солт Лейк – Торонто 0:0
Колорадо Рэпидс – Нью Инглэнд Революшн 1:0
Гол: Баджи, 52
Ди Си Юнайтед – Спортинг Канзас Сити 0:0
Динамо Хьюстон – Сиэтл Саундерс 2:1
Голы: Э. Торрес, 20, Квиото, 42 – Дэмпси, 58
Сан-Хосе – Монреаль Импакт 1:0
Гол: Годой, 17
Удаление: Камара (Монреаль), 68.