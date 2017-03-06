Северная Америка

Полузащитник Орландо Сити Кака был вынужден покинуть поле в первом матче МЛС этого сезона на 10-й минуте игры из-за травмы подколенного сухожилия.

Орландо Сити объявил, что Кака проведет вне игры шесть недель из-за травмы подколенного сухожилия.

Бразилец получил травму в матче против Нью-Йорк Сити в воскресенье. 34-летний Кака пытался продолжить матч, но в итоге был вынужден покинуть поле.

Кака, который является капитаном Орландо Сити, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач в 53 матчах за Львов.