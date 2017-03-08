Северная Америка

ЛА Гэлакси готов сделать нападающего Манчестер Юнайтед Златана Ибрагимовича самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС.

Ибрагимович присоединился к Манчестер Юнайтед прошлым летом, подписав контракт на один год, и Красные дьяволы намерены сохранить 35-летнего нападающего в своей команде как минимум еще на один сезон.

Тем не менее, Лос-Анджелес Гэлакси постарается переманить шведа, предложив тому стать самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС.

Не уточняется, какую именно сумму предложил Ибрагимовичу калифорнийский клуб, но на данный момент самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС является бразилец Кака, который получает в Орландо Сити чуть больше 7 млн. долларов в год.

Сам же Ибрагимович зарабатывает в Манчестер Юнайтед около 11 млн. фунтов в год.