В четвертьфинале Кубка Мексики Тихуана встречалась с Америкой (1:0). Защитник Америки Пабло Агилар, возмущаясь решением арбитра, немного толкнул его, за что тотчас же был удален с поля.

В матче Толуки и Морелии (2:2, 0:3 по пенальти) произошел подобный эпизод. На этот раз нападающий Толуки Энрике Триверио позволил себе противоправные действия в отношении рефери и также был удален.

 

 

Дисциплинарный комитет Лиги МХ решил дисквалифицировать Агилара на 10 матчей, а Триверио – на 8.

Тем не менее, Ассоциация мексиканских арбитров посчитала такое наказание недостаточным и отказалась обслуживать игры 10-го тура.

После 9 туров в Лиге МХ лидируют Гвадалахара и Пачука, у которых по 17 очков. У Тихуаны, Монтеррея и Толуки на 1 пункт меньше.