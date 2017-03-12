Северная Америка

Мексиканские арбитры отказались обслуживать игры 10-го тура чемпионата Мексики, так как недовольны решениями Дисциплинарного комитета дисквалифицировать двух игроков лишь на 8 и 10 матчей за нападение на судей.

В четвертьфинале Кубка Мексики Тихуана встречалась с Америкой (1:0). Защитник Америки Пабло Агилар, возмущаясь решением арбитра, немного толкнул его, за что тотчас же был удален с поля.

В матче Толуки и Морелии (2:2, 0:3 по пенальти) произошел подобный эпизод. На этот раз нападающий Толуки Энрике Триверио позволил себе противоправные действия в отношении рефери и также был удален.

La Comisión de Arbitraje decidió colocar bajo investigación los casos de Aguilar y Triverio por agredir a los árbitros en la #CopaMX pic.twitter.com/zf3s9F47E1 — Imagen Deportes (@ImagenTVDeporte) 10 марта 2017 г.

Дисциплинарный комитет Лиги МХ решил дисквалифицировать Агилара на 10 матчей, а Триверио – на 8.

Тем не менее, Ассоциация мексиканских арбитров посчитала такое наказание недостаточным и отказалась обслуживать игры 10-го тура.

После 9 туров в Лиге МХ лидируют Гвадалахара и Пачука, у которых по 17 очков. У Тихуаны, Монтеррея и Толуки на 1 пункт меньше.