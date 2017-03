Портленд на выезде минимально одолел Лос-Анджелес Гэлакси — 1:0. На 71-й минуте матча при счете 1:0 гости были обязаны удваивать преимущество, однако полузащитнику Лос-Анджелес Гэлакси Рафаэлю Гарсие удалось чудом спасти свою команду от неминуемого гола.

Известный украинскому болельщику по выступлением за Динамо, Таврию и донецкий Металлург Фанендо Ади, ныне выступающий за Портленд, совершил впечатляющий рейд со своей половины поля, обыграл вратаря, на замахе убрал защитника и пробил по воротам, но Гарсии удалось в подкате выбить мяч.

Впечатляет то, на какой скорости 28-летний американец подоспел на помощь.

What a HUGE tackle by Rafael Garcia to keep Adi off the score sheet. #LAvPOR https://t.co/4RMcW58Lzm