Северная Америка

Забастовка арбитров в Мексике прекратилась после того, как футболисты Пабло Агилар и Энрике Триверио получили годичные дисквалификации.

В четвертьфинальных матчах Кубка Мексики случилось 2 эпизода нападения на арбитров. Защитника Америки Пабло Агилара изначально отстранили на 10 матчей, а форварда Толуки – Энрике Триверио – на 8.

Мексиканская ассоциация арбитров сочла такие наказания слишком мягкими и отказалась обслуживать игры 10-го тура чемпионата Мексики. В связи с этим чемпионат был приостановлен.

После этого Федерация футбола Мексики пересмотрела дело и приняла решение дисквалифицировать обоих футболистов на один год.

"Проанализировал документ и сопутствующие доказательства, Апелляционный комитет принял решение отозвать санкции Дисциплинарного комитета от 10 марта 2017 года в отношении игроков Энрике Триверио из ФК Толука и Пабло Агилара из ФК Америка. Вместо ранее наложенных санкций футболисты получают годичные дисквалификации и денежное наказание", — гласит заявление комитета.

Чемпионат Мексики возобновится на ближайших выходных.