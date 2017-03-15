Северная Америка

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бастиан Швайнштайгер может перебраться в МЛС

Хавбек Красных Дьяволов Бастиан Швайнштайгер может подписать контракт с клубом МЛС Чикаго Файр.

Как сообщает The Sun, в услугах 32-летнего немецкого полузащитника заинтересовано руководство американского клуба. Чикаго готов платить Швайнштайгеру 100 тысяч евро в неделю. Отметим, что в МЮ немец плучает около 150 тысяч евро в неделю.

Контракт Швайни истекает в конце сезона 2017/18, но руководство манкунианцев готово разорвать контракт с хавбеком уже в этом году, чтобы сэкономить.

В текущем сезоне Бастиан сыграл в 4 матчах за МЮ, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.