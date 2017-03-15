Северная Америка

Агент Златана Ибрагимовича Мино Райола ищет варианты для своего клиента в МЛС.

Агент форварда Манчестер Юнайтед Златана Ибрагимовича Мино Райола сьездил в США и встретился с руководством Лос-Анджелес Гэлакси. Об этом сообщает Marca.

Контракт Ибры с Красными дьяволами истекает в конце текущего сезона, и форвард имеет право вести переговоры с любыми клубами, как свободный агент.

Сообщается, что также серьезный интерес к Здатану проявляют команды из Китая, которые готовы платить ему 30 млн евро в год.

В текущем сезоне АПЛ Ибрагимович сыграл 25 матчей, забив 15 голов и отдав 4 результативные передачи.