Северная Америка

Главный тренер сборной США Брюс Арена огласил список игроков, которые были вызваны на предстоящие отборочные матчи Чемпионата Мира.

Нападающий Сиэтл Саундерс Клинт Дэмпси, восстановившийся от проблем с сердцем, получил вызов в сборную США на матчи против Гондураса и Панамы.

Дэмпси пропустил концовку прошлого сезона МЛС из-за аритмии, но недавно вернулся к тренировкам и сыграл против Хьюстон Динамо и Монрель Импакт.

Кроме того вызов в сборную получил и другой ветеран Тим Ховард, а также защитник Сток Сити Джефф Камерон, который ранее провел вне игры четыре месяца из-за травмы.

Заявка сборной США на матчи против Гондураса (24 марта) и Панамы (28 марта):

Вратари: Брэд Гузан (Мидлсбро), Тим Ховард (Колорадо Рапидс), Ник Римандо (Реал Солт-Лейк)

Защитники: Дамаркус Бизли (Хьюстон Динамо), Джон Брукс (Герта), Джефф Камерон (Сток Сити), Омар Гонсалес (Пачука), Майкл Ороско (Тихуана), Тим Рэм (Фулхэм), Хорхе Виллафана (Сантос Лагуна), Уокер Циммерман (Даллас)

Полузащитники: Келлин Акоста (Даллас), Алехандро Бедоя (Филадельфия Юнион), Майкл Брэдли (Торонто), Джермейн Джонс (ЛА Гэлакси), Фабиан Джонсон (Боруссия М), Себастьян Ллетет (Ла Гэлакси), Дакс Маккарти (Чикаго Файр), Дарлингтон Нагбе (Портленд Тимберс), Кристиан Пулишич (Боруссия Д)

Нападающие: Джози Алтидор (Торонто), Клинт Демпси (Сиэтл Саундерс), Джордан Моррис (Сиэтл Саундерс), Бобби Вуд (Гамбург)