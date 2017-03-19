В MLS состоялись 10 из 11 поединков 3-го тура регулярного сезона.
Жози Алтидор, getty images
19 марта 2017, 14:21
Нью-Йорк Сити – Монреаль Импакт 1:1
Голы: Уолес, 44 – Одуро, 68
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Атланта Юнайтед – Чикаго Файр 4:0
Голы: Винсент, 4 (в свои ворота), Мартинес, 60, 82, Вильяльба, 67.
Ванкувер Уайткэпс – Торонто 0:2
Голы: Васкес, 76, Алтидор, 80.
Ди Си Юнайтед – Коламбус Крю 0:2
Голы: Ф. Игуаин, 38 (с пенальти), Камара, 62 (с пенальти)
Орландо Сити – Филадельфия Юнион 2:1
Голы: Ларин, 39, 73 – Сапонг, 52
Даллас – Нью Ингленд Революшн 2:1
Голы: Уррути, 71, 77 – Нгуйен, 10 (с пенальти)
Спортинг Канзас Сити – Сан-Хосе Эртквейкс 2:1
Голы: Фейльхабер, 37, Бингхем, 89 (в свои ворота) – Юнгвиртс, 90
Колорадо Рэпидс – Миннесота Юнайтед 2:2
Голы: Баджи, 17, Хейрстон, 59 – Молино, 50 (с пенальти), Рамирес, 58.
Реал Солт-Лейк – ЛА Гэлакси 1:2
Голы: Мовсисян, 18 – Ромни, 69, Боатенг, 74.
Портленд Тимберс – Динамо Хьюстон 4:2
Голы: Валери, 11 (с пенальти), 58, Гузман, 66, Ади, 88 – Торрес, 38 (с пенальти), Квиото, 45.