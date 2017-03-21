Северная Америка

Полузащитник Манчестер Юнайтед подтвердил, что в ближайшее время подпишет контракт с клубом МЛС Чикаго Файр.

Соглашение немца с американской командой будет заключено по схеме 1+1, а годовая зарплата Бастиана в новой команде составит 4,5 миллиона долларов в год.

"В течении всей моей карьеры я искал возможность оказывать положительное влияние и помогать достигать чего-то великого", — сказал Швайнштайгер.

"Мой переезд в Чикаго Файр от этого ничем не отличается. После разговоров с генеральным менеджером команды Нельсоном Родригесом я уверен в понимании и философии клуба. Теперь я бы хотел помочь команде с этим проектом".

32-летний футболист перешел в МЮ из Баварии, летом 2015 года.

В этом сезоне за Красных дьяволов Бастиан сыграл всего четыре матча во всех турнирах, в которых отличился одним забитым мячом и одним голевых пасом.