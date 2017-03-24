Наставник Уругвая Оскар Табарес не скрывал разочарования после поединка против бразильцев.
Оскар Табарес, Getty Images
24 марта 2017, 21:40
В пятницу ночью сборная Уругвая потерпела сокрушительное поражение в матче отбора к чемпионату мира-2018 против Бразилии со счетом 1:4.
В результате Неймар и компания оторвались от команды Табареса на семь очков, а у самого наставника уругвайцев остался грустный осадок от матча.
"Нам больно. Мы профессионалы, это наша страсть, и когда мы не получаем того, что хотим – это всегда больно", — сказал Табарес.
"Иногда столь тяжелые удары дают возможность прояснить картину и узнать где мы находимся".
"Здесь нечего сказать. Бразилия защищалась очень хорошо и была сильна", — подытожил специалист.
Следующий матч отбора Уругвай проведет во вторник против команды Перу.