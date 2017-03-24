Северная Америка

Наставник Уругвая Оскар Табарес не скрывал разочарования после поединка против бразильцев.

В пятницу ночью сборная Уругвая потерпела сокрушительное поражение в матче отбора к чемпионату мира-2018 против Бразилии со счетом 1:4.

В результате Неймар и компания оторвались от команды Табареса на семь очков, а у самого наставника уругвайцев остался грустный осадок от матча.

"Нам больно. Мы профессионалы, это наша страсть, и когда мы не получаем того, что хотим – это всегда больно", — сказал Табарес.

"Иногда столь тяжелые удары дают возможность прояснить картину и узнать где мы находимся".

"Здесь нечего сказать. Бразилия защищалась очень хорошо и была сильна", — подытожил специалист.

Следующий матч отбора Уругвай проведет во вторник против команды Перу.