Северная Америка

Нападающий Байера Хавьер Эрнандес забил 46 голов за сборную Мексики и теперь делит 1-е место в списке ее бомбардиров с Харедом Боргетти.

Мексика 25 марта обыграла Коста-Рику 2:0. Первый гол во встрече забил Чичарито. Этот мяч стал для Хавьера уже 46-м в футболке национальной сборной.

Ранее Эрнандесу удавалось быстрее всех в истории сборной Мексики достигнуть отметки в 20, 30 и 40 голов за команду. Чтобы повторить рекорд Хареда Боргетти (46 голов), Чичарито понадобилось ровно столько же игр, что и предшественнику – 89.

Нападающий забивал за сборную 29 разным странам. Больше всего пострадали Сальвадор и Гондурас, в воротах которых Чичарито расписался по 4 раза. 2 и больше голов Эрнандес забивал 12 странам, среди которых и Коста-Рика.