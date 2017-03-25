Полузащитник Манчестер Юнайтед Бастиан Швайнштайгер прошел медицинское обследование для нового клуба.
twitter.com/ChicagoFire
25 марта 2017, 21:30
Несколько дней назад Швайнштайгер заявил о том, что в следующем сезоне он будет выступать за американский клуб Чикаго Файр.
Сегодня же футболист прошел медицинское обследование для нового клуба, сообщает официальный твиттер Чикаго Файр.
32-летний футболист перешел в МЮ из Баварии летом 2015 года.
В этом сезоне Бастиан сыграл за манкунианцев всего четыре матча во всех турнирах.