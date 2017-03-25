Северная Америка

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бастиан Швайнштайгер прошел медицинское обследование для нового клуба.

Несколько дней назад Швайнштайгер заявил о том, что в следующем сезоне он будет выступать за американский клуб Чикаго Файр.

Сегодня же футболист прошел медицинское обследование для нового клуба, сообщает официальный твиттер Чикаго Файр.

32-летний футболист перешел в МЮ из Баварии летом 2015 года.

В этом сезоне Бастиан сыграл за манкунианцев всего четыре матча во всех турнирах.