Северная Америка

Полузащитник Чикаго Файр Бастиан Швайнштайгер отличился голом в первом же матче за новую команду.

Швайнштайгер в нынешнем сезоне оказался ненужным Манчестер Юнайтед. Немец в первой части сезона некоторое время даже тренировался отдельно от первой команды.

В результате все закончилось тем, что в конце марта Бастиан перешел в Чикаго Файр из MLS.

На новом месте работы легендарному немцу не понадобилось много времени на адаптацию.

Бастиан вышел в основе на матч 4-го тура MLS против Монреаля. Секундомер успел насчитать только 16:26, а Швайнштайгер уже отметился первым голом за Файр. Немец головой замкнул навес Дэвида Аккама и открыл счет в поединке.