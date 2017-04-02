Северная Америка

Новоиспеченный полузащитник Чикаго Файр Бастиан Швайнштайгер рассказал о том, что был очень рад забить дебютный гол в составе новой команды, но также выразил сожаление по поводу того, что его команды не смогла победить в матче с Монреаль Импакт (2:2).

Бастиану потребовалось всего 17 минут для того, чтобы открыть счет своим забитым голам в MLS. В матче против Монреаля немец головой замкнул навес Дэвида Аккама и открыл счет в поединке.

Чемпиона мира был в восторге от своего забитого гола, но был расстроен тем, что его команды не смогла забрать три очка в этом матче.

"Это было отличное чувство", — сказал Швайнштайгер.

"Прекрасный навес от Дэвида, удар головой, это было отлично, но я немного расстроен потому, что мы не смогли выиграть этот матч".

"Тренировочная подготовка в Чикаго Файр очень хороша, поэтому я определенно буду работать над своей физической подготовкой для того, чтобы иметь больше сил".

"Все было хорошо, на самом деле я доволен, но все могут становиться лучше".

На данный момент Чикаго Файр занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции MLS.