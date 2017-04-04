Северная Америка

Нападающий Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович может продолжить свою карьеру в Лос-Анджелес Гэлакси.

Напомним, что текущий контракт шведа с Красными Дьяволами заканчивается в конце этого сезона.

Как сообщает The Sun, ссылаясь на FOX, Ибрагимович не будет продлевать соглашение с клубом, а подпишет контракт с Лос-Анджелес Гэлакси.

Сообщается, что американский клуб в прошлом месяце обсуждал потенциальный переход форварда вместе с агентом Златана Мино Райолой.

Также говорится о том, что зарплата нападающего в 300 тысяч евро в неделю может стать проблемой для Лос-Анджелес Гэлакси.

В нынешнем сезоне за МЮ 35-летний швед сыграл 41 матч во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал 9 результативных передач.