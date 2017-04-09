Северная Америка

Реал Солт-Лейк и Ванкувер Уайткэпс начинали играть при ясной погоде, а заканчивали поединок на заснеженном поле.

В начале игры царила ясная погода, однако в течение матча успел спуститься сильный снегопад. Реал Солт-Лейк, который принимал Ванкувер, оказался лучше приспособленным к игре в экстримальных условиях.

Хозяева выиграли 3:0, а все 3 мяча были забиты уже после перерыва.

Реал Солт-Лейк – Ванкувер Уайткэпс 3:0

Голы: Руснак, 54, Мовсисян, 74, Малхолленд, 78

Посмотреть видеообзор матча можно здесь: