Северная Америка

Итальянский полузащитник Торонто Себастьян Джовинко прервал голевую засуху.

Лучший игрок МЛС 2015-го года отличился в воротах соперника впервые с 13-го мая.

Почти три недели Джовинко провел в лазарете. Вернулся он в начале июня, однако с тех пор итальянец отличался только результативными передачами.

Сухую серию Себастьян прервал голом в поединке против Нью-Инглэнд Революшн. Джовинко поставил жирную точку в матче, обеспечив своей команде итоговую победу со счетом 2:0.

После 17-ти туров Торонто с 35-ю очками возглавляет Восточную Конференцию Высшей лиги США.