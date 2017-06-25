Северная Америка

Филадельфии Юнион пришлось бы доигрывать поединок без своего хавбека Лаутаро Акосты, если бы игрок Ди Си Юнайтед Харис Медуньяин не сообщил арбитру, что фол не заслуживал карточки.

Во время матча между Ди Си Юнайтед и Фильдельфией Юнион Акоста и Медуньяин боролись за мяч, в результате чего Медуньяин упал, но тут же встал. Судья Сорин Стойка неожиданно решил показать Акосте красную карточку.

Решение было настолько удивительным, что даже игрок Ди Си Алехандро Бедойя в разговоре с Акостой, похоже, выражал ему поддержку.

Но Лаутаро даже не успел покинуть поле – благодаря вмешательству Медуньяину. Арбитр не только отменил красную карточку – он решил даже не давать желтую.

"Я подошел к арбитру, он сказал: "Акоста пнул тебя". Я ответил: "Не думаю, что там был пинок – по-моему, обычный толчок. Как по мне, красной карточки не было", — заявил сам Медуньяин после игры.

Также Харис не преминул упомянуть хавбека Нью-Йорк Ред Буллз Фелипе, который в прошлом туре "нарисовал" красную карточку для игрока Филадельфии Деррика Джонса.

"Надеюсь, Фелипе смотрел этот матч. На прошлой неделе он мог сказать то же самое. Ну да ладно, не проблема. Я считаю, нужно быть честным. Я не почувствовал пинка, значит, там был просто толчок".

Вероятно, карма улыбнулась Медуньяину – на 70-й минуте голкипер Юнион Андре Блейк справился с пенальти от Ламара Нигла и помог своей команде отстоять победу 1:0.

Стоит отметить, что 70 минут в составе Филадельфии на поле провел экс-игрок Шахтера Илсиньо.

После этого матча Филадельфия обошла как раз Ди Си Юнайтед и поднялась на 9-е место в Восточной конференции MLS.