Во время матча между Ди Си Юнайтед и Фильдельфией Юнион Акоста и Медуньяин боролись за мяч, в результате чего Медуньяин упал, но тут же встал. Судья Сорин Стойка неожиданно решил показать Акосте красную карточку.

Решение было настолько удивительным, что даже игрок Ди Си Алехандро Бедойя в разговоре с Акостой, похоже, выражал ему поддержку.

Но Лаутаро даже не успел покинуть поле – благодаря вмешательству Медуньяину. Арбитр не только отменил красную карточку – он решил даже не давать желтую.

"Я подошел к арбитру, он сказал: "Акоста пнул тебя". Я ответил: "Не думаю, что там был пинок – по-моему, обычный толчок. Как по мне, красной карточки не было", — заявил сам Медуньяин после игры.

Также Харис не преминул упомянуть хавбека Нью-Йорк Ред Буллз Фелипе, который в прошлом туре "нарисовал" красную карточку для игрока Филадельфии Деррика Джонса.

"Надеюсь, Фелипе смотрел этот матч. На прошлой неделе он мог сказать то же самое. Ну да ладно, не проблема. Я считаю, нужно быть честным. Я не почувствовал пинка, значит, там был просто толчок".

Вероятно, карма улыбнулась Медуньяину – на 70-й минуте голкипер Юнион Андре Блейк справился с пенальти от Ламара Нигла и помог своей команде отстоять победу 1:0.

Стоит отметить, что 70 минут в составе Филадельфии на поле провел экс-игрок Шахтера Илсиньо.

После этого матча Филадельфия обошла как раз Ди Си Юнайтед и поднялась на 9-е место в Восточной конференции MLS.