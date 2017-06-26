Северная Америка

Действующие футболисты будут инвестировать в новый футбольный проект.

Вингер Челси Эден Азар, полузащитник Кристал Пэлас Йоан Кабай, нападающий Шанхай СИПГ Демба ба и форвард Аль-Ахли Мусса Соу объеденяться, чтобы развивать новый футбольный клуб.

В американском городе Сан-Диего будет создан новый футбольный клуб, который будет участвовать в лиге NASL — втором по силе дивизионе США после МЛС.

"Мы не можем дождаться начала сезона, чтобы выиграть несколько игр, — говорит Азар. — Сан-Диего просто прекрасное место, и любовь и страсть, которые люди испытывают к футболу, сделали это для нас легким выбором. Мои друзья и я гордимся превращением этой мечты в реальность".

Североамериканская футбольная лига заявила, что новый клуб дебютирует в следующем сезоне, который стартует со следующего года. Клуб будет играть в свои домашние матчи на стадионе Университета Сан-Диего, пока строится собственный стадион.