Северная Америка

Полузащитник Сиэтла Клинт Дэмпси отметился замечательной игрой в поединке против Ванкувера.

Бывший капитан сборной США, в свое время немало поигравший в Англии за Фулхэм и Тоттенхэм, продолжает демонстрировать свой футбольный талант в родном МЛС.

Дэмпси провел великолепный поединок против Ванкувера, отличившись дублем.

Сначала Клинт неотразимо выстрелил с линии штрафной площади, открыв счет в матче…

... а затем за три минуты до окончания основного времени снял все вопросы касаемо победителя, замкнув на дальней штанге навес от партнера.

Таким образом, дубль Дэмпси вывел Сиэтл в финал Западной Конференции, так как первый матч между командами завершился со счетом 0:0.