Полузащитник Сиэтла Клинт Дэмпси отметился замечательной игрой в поединке против Ванкувера.
Клинт Дэмпси, Getty Images
03 ноября 2017, 08:55
Бывший капитан сборной США, в свое время немало поигравший в Англии за Фулхэм и Тоттенхэм, продолжает демонстрировать свой футбольный талант в родном МЛС.
Дэмпси провел великолепный поединок против Ванкувера, отличившись дублем.
Сначала Клинт неотразимо выстрелил с линии штрафной площади, открыв счет в матче…
... а затем за три минуты до окончания основного времени снял все вопросы касаемо победителя, замкнув на дальней штанге навес от партнера.
Таким образом, дубль Дэмпси вывел Сиэтл в финал Западной Конференции, так как первый матч между командами завершился со счетом 0:0.